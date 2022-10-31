Основной вратарь «Далласа» получил травму. Команда не может вызвать Худобина из фарма из-за потолка зарплат
Основной вратарь «Далласа» Джейк Оттинджер получил травму. Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл сообщил, что голкипер пропустит минимум неделю, сообщает журналист Мэттью ДеФранкс.
Однако клуб не сможет вызвать из фарм-клуба российского голкипера Антона Худобина, так как не впишется в таком случае в потолок зарплат.
У команды под потолком свободно чуть более 1 миллиона долларов. А контракт Худобина составляет 3,333 миллиона.
На данный момент единственным голкипером «Звезд» остается Скотт Уэджвуд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|2
|Рейнджерс
|10
|5
|5
|12
|3
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|5
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|6
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
Результаты / календарь
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4.11
5.11
|31.10
|02:00
|
Чикаго – Миннесота
|3 : 4 Б
|31.10
|03:00
|
Анахайм – Торонто
|4 : 3 ОТ
|31.10
|03:00
|
Аризона – Рейнджерс
|2 : 3
|31.10
|03:00
|
Вегас – Виннипег
|2 : 1 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|10
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
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