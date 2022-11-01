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Сегодня, 01:51

Овечкин и Орлов выйдут в первом звене «Вашингтона» на матч с «Каролиной»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Каролиной».

В первом звене «Кэпиталз» выйдут Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов — во втором звене.

Матч пройдет сегодня, 1 ноября и начнется в 2.00 мск.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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1 Нью-Джерси 9 6 3 12
2 Рейнджерс 10 5 5 12
3 Каролина 8 5 3 11
4 Филадельфия 8 5 3 11
5 Айлендерс 9 5 4 10
6 Вашингтон 9 5 4 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 10 4 6 10
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Чикаго 9 4 5 10
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 9 4 5 9
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 8 2 6 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 9 6 3 12
3 Калгари 7 5 2 10
4 Сиэтл 10 4 6 10
5 Лос-Анджелес 10 5 5 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
8 Анахайм 9 2 7 5
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Баффало – Детройт
 - : -
1.11 02:00
Каролина – Вашингтон
 - : -
1.11 03:00
Сент-Луис – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 18
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 10 16
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
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