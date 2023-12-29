Замула забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Филадельфия» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». На 16-й минуте второго периода гостям удалось реализовать большинство.

Шайбу забросил российский нападающий Егор Замула. Для него это второй гол в этом сезоне.