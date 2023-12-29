Гол Подколзина помог «Абботсфорду» обыграть «Калгари» в АХЛ

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«Абботсфорд» победил «Калгари» на выезде в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:3 ОТ.

Российский форвард Василий Подколзин забросил одну шайбу. Автором победного гола в овертайме стал Мэтт Ирвин.

«Абботсфорд» — фарм-клуб «Ванкувера». В сезоне-2023/24 Подколзин набрал 17 (9+8) очков в 21 матче за команду.