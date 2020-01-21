Загидулин второй раз в сезоне сыграл на ноль за фарм-клуб «Калгари»

«Стоктон», который является фарм-клубом «Калгари», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ разгромил «Колорадо» — 5:0. Второй звездой встречи стал голкипер хозяев Артем Загидулин, отразивший все 18 бросков. Он второй раз в сезоне сыграл на ноль.

В 23 матчах уроженец Магнитогорска одержал 14 побед. До этой встречи в среднем за игру он пропускал 3,08 гола, отражая 89,7% бросков. Артем еще не дебютировал за «Флэймз».