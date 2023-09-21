Задоров рассказал, как российские хоккеисты в НХЛ относятся к СВО: «Разошлись на два лагеря»
Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал, как российские хоккеисты в НХЛ относятся к СВО.
«Правда ли, что в первые дни спецоперации был создан общий чат со всеми российскими игроками? Да. Не помню, сколько времени прошло, но в самом начале мы собрали чат. Кто это сделал? Серега Бобровский был инициатором. Он собрал всех, сказал: «Ребята, нужно держаться вместе. Сейчас тяжелая ситуация, нужно решать, что делать».
Не помню, кто — может быть, я — предложил сделать какое-то заявление от всех русских игроков. Потому что все равно у кого есть документ, у кого нет документа, у кого есть виза, кто на птичьих правах — все равно все следили за ситуацией. Я был со своим агентом, с NHLPA — это люди, которые помогают в бумажных делах. Мы не знали, может, всем визы аннулируют, или канадские визы аннулируют, потому что Канада была еще более против спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), чем Америка. Все не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки в НХЛ.
У нас началась дискуссия насчет того, какое заявление должно быть, что в нем должно прозвучать. Кто-то предлагал сделать заявление? Да. Мы разошлись на два лагеря. Не по фамилиям: в одном — что нужно говорить про восемь лет, что это должно быть в заявлении. С другой стороны — адекватный лагерь. Когда я выложил пост в соцсетях? Через два дня (после начала СВО — прим. «СЭ»). Я до этого высказывался, всегда высказывался, до сих пор делаю это. Считаю, может быть, кто-то услышит мои слова, лишний раз задумается, у человека поменяется мнение», — сказал Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.
28-летний Задоров — воспитанник ЦСКА. В 2012 году хоккеист перешел в канадский клуб «Лондон Найтс», выступающий в хоккейной лиге Онтарио.
В 2013 году «Баффало» выбрал Задорова под 16-м номером драфта НХЛ. Россиянин выступал за команду до 2015 года, после чего провел 5 лет в «Колорадо». В сезоне-2020/21 Задоров играл за «Чикаго», а в 2021 году был обменян в «Калгари».
Контракт защитника с нынешним клубом действует до конца сезона-2023/24.
Вместе со сборной России Задоров становился бронзовым призером чемпионата мира-2019.
*признан иноагентом в РФ
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|Нэшвилл
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