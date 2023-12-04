Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (6:5).

Хоккеист набрал результативные очки в 10-й подряд домашней игре команды. Он стал третьим игроком в историю клуба, кому удалось дойти до подобной серии. В стольких же домашних матчах результативными очками отмечался Уэйн Гретцки в сезоне-1996/97.

Первым по данному показателю является Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд в сезоне-1983/84.

Панарин сегодня был признан первой звездой матча. После матча он прокомментировал игру. В текущем сезоне россиянин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.