Юбердо подписал восьмилетний контракт с «Калгари»

Форвард Джонатан Юбердо подписал новый контракт с «Калгари», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на 8 лет, по которому форвард получит 84 млн долларов.

Ранее Юбердо перешел в «Калгари» в рамках обмена с «Флоридой»: «Пантерз» получили форварда Мэттью Ткачака, а в «Флэймз» перешли Юбердо, защитник Маккензи Уигар и проспект Коул Швиндт.

В минувшем сезоне Юбердо провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 115 (30+85) очков. Также на его счету 5 (1+5) очков в 10 играх плей-офф.