Юбердо о восьмилетнем контракте с «Калгари»: «Я взволнован этой новой главой и предан команде»

Форвард «Калгари» Джонатан Юбердо прокомментировал подписание контракта на 8 лет.

«Я взволнован этой новой главой, и я предан этой команде. Я отдам все, что у меня есть, на льду и вне его», — приводит слова Юбердо пресс-служба клуба.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на 8 лет, по которому форвард получит 84 млн долларов. Ранее Юбердо перешел в «Калгари» в рамках обмена с «Флоридой»: «Пантерз» получили форварда Мэттью Ткачака, а в «Флэймз» перешли Юбердо, защитник Маккензи Уигар и проспект Коул Швиндт.

В минувшем сезоне Юбердо провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 115 (30+85) очков. Также на его счету 5 (1+5) очков в 10 играх плей-офф.