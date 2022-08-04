Бемстрем подписал новый контракт с «Коламбусом»

Форвард «Коламбуса» Эмиль Бемстрем подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним шведом рассчитано на два года, по которому он получит 1,8 млн долларов.

В минувшем сезоне Бемстрем провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 11 (6+5) очков.