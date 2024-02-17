Яромир Ягр принял участие в тренировке «Питтсбурга»

Чешский форвард Яромир Ягр принял участие в тренировке «Питтсбурга», сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

52-летний нападающий поучаствовал в тренировочном занятии в честь церемонии поднятия свитера и выведения номера на арене «Пингвинз», которая состоится в ночь на 19 февраля перед матчем «Питтсбурга» против «Лос-Анджелес Кингз».

Ягр выступал за «Питтсбург» с 1990 по 2001 годы. В составе команды он дважды выигрывал Кубок Стэнли. С 2018 года хоккеист играет за чешский «Кладно».