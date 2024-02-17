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Сегодня, 23:31

Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Бостон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» на выезде победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Брандт Кларк.

В основное время голом за гостей отметился российский защитник Владислав Гавриков. Также по разу отличились Мэтт Рой, Алекс Лаферрье и Анже Копитар.

Дубль за хозяев оформил Джеймс ван Римсдайк. Еще по одной шайбе забросили Антони Ришар и Трент Фредерик.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Владислав Гавриков
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Центральный дивизион И В П О
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6 Миннесота 53 25 28 55
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