Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Бостон»

«Лос-Анджелес» на выезде победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Брандт Кларк.

В основное время голом за гостей отметился российский защитник Владислав Гавриков. Также по разу отличились Мэтт Рой, Алекс Лаферрье и Анже Копитар.

Дубль за хозяев оформил Джеймс ван Римсдайк. Еще по одной шайбе забросили Антони Ришар и Трент Фредерик.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)