«Яндекс» продлил контракт на показ еще двух сезонов НХЛ
«Яндекс» продлил контракт на эксклюзивный показ двух следующих сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании, стоимость прав могла составить от 3 до 3,5 миллионов долларов за год, около 500 миллионов рублей за два сезона.
Впервые «Яндекс» начал транслировать матчи хоккейного североамериканского чемпионата в 2019 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Сент-Луис
|41
|25
|16
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|47
|3
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
Результаты / календарь
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29.01
|24.01
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2
|24.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|2 : 3
|24.01
|05:00
|
Сиэтл – Флорида
|5 : 3
|24.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|33
|2.09
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