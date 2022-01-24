«Яндекс» продлил контракт на показ еще двух сезонов НХЛ

«Яндекс» продлил контракт на эксклюзивный показ двух следующих сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании, стоимость прав могла составить от 3 до 3,5 миллионов долларов за год, около 500 миллионов рублей за два сезона.

Впервые «Яндекс» начал транслировать матчи хоккейного североамериканского чемпионата в 2019 года.