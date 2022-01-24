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Сегодня, 17:12

Зайцев может вернуться на лед после перерыва на Матч всех звезд

Российский защитник «Оттавы» Зайцев может вернуться на лед после перерыва на Матч всех звезд НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит рассказал, что защитник Никита Зайцев может вернуться в состав после перерыва на Матч звезд.

«Зайцев пока не катается, но похоже, что он будет готов вернуться в состав где-то после перерыва на Матч звезд НХЛ», — цитирует тренера TSN.

Россиянин не играет с 17 декабря. В этом сезоне Зайцев провел в регулярном чемпионате 22 матча и набрал 2 (1+1) очка.

Матч звезд запланирован на 4-5 февраля.

Никита Зайцев
ХК Оттава Сенаторз
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5 Коламбус 39 18 21 37
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7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
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3 Торонто 38 25 13 53
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8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 42 21 21 47
3 Анахайм 43 20 23 47
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
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8 Сиэтл 41 13 28 30
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Тристан Джерри

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