Зайцев может вернуться на лед после перерыва на Матч всех звезд
Российский защитник «Оттавы» Зайцев может вернуться на лед после перерыва на Матч всех звезд НХЛ
Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит рассказал, что защитник Никита Зайцев может вернуться в состав после перерыва на Матч звезд.
«Зайцев пока не катается, но похоже, что он будет готов вернуться в состав где-то после перерыва на Матч звезд НХЛ», — цитирует тренера TSN.
Россиянин не играет с 17 декабря. В этом сезоне Зайцев провел в регулярном чемпионате 22 матча и набрал 2 (1+1) очка.
Матч звезд запланирован на 4-5 февраля.
Положение команд
Футбол
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|Столичный дивизион
|И
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|О
|1
|Рейнджерс
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|15
|58
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
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|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
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|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Сент-Луис
|41
|25
|16
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|47
|3
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
Результаты / календарь
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|24.01
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2
|24.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|2 : 3
|24.01
|05:00
|
Сиэтл – Флорида
|5 : 3
|24.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|33
|2.09
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