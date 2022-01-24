Российский защитник «Оттавы» Зайцев может вернуться на лед после перерыва на Матч всех звезд НХЛ

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит рассказал, что защитник Никита Зайцев может вернуться в состав после перерыва на Матч звезд.

«Зайцев пока не катается, но похоже, что он будет готов вернуться в состав где-то после перерыва на Матч звезд НХЛ», — цитирует тренера TSN.

Россиянин не играет с 17 декабря. В этом сезоне Зайцев провел в регулярном чемпионате 22 матча и набрал 2 (1+1) очка.

Матч звезд запланирован на 4-5 февраля.