Чешский хоккеист Яромир Ягр отметил, что ожидал спада в игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Еще недавно я думал, что его карьера пойдет на спад и он не сможет играть, как в свои лучшие годы в «Вашингтоне», — цитируют «Известия» Ягра. — Но он продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, меняет свою игру, подстраивается под требования команды, тренеров, лиги. И по-прежнему держит планку. Я поражен тем, что сейчас делает Ови.

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