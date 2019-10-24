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Ягр — об Овечкине: «Еще недавно я думал, что его карьера идет на спад»

14:01
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Чешский хоккеист Яромир Ягр отметил, что ожидал спада в игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Еще недавно я думал, что его карьера пойдет на спад и он не сможет играть, как в свои лучшие годы в «Вашингтоне», — цитируют «Известия» Ягра. — Но он продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, меняет свою игру, подстраивается под требования команды, тренеров, лиги. И по-прежнему держит планку. Я поражен тем, что сейчас делает Ови.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/934537/aleksei-fomin/seichas-ia-nedostatochno-bystryi-dlia-kkhl

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