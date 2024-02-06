Быков о Кузнецове: «Стоит пожелать терпения и удачи! Ждем быстрейшего возвращения нашего игрока!»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поддержал нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который начал проходить программу помощи игрокам НХЛ.

«Мы точно не знаем, что случилось с Евгением. В жизни каждого человека случаются всякого рода обстоятельства, ситуации, проблемы и травмы. Чтобы преодолевать такие трудности нужен характер, окружение, близкие люди и осознание проблем. Уже тот факт, что человек обратился за помощью, говорит о том, что он готов к жизненным переменам в лучшую сторону. Думаю, стоит пожелать терпения и удачи человеку, который решился на такой шаг! Мы, все болельщики, ждем быстрейшего возвращения нашего игрока!» — сказал Быков «СЭ».

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В сезоне-2023/24 Евгений Кузнецов провел 43 матча за «Вашингтон» и набрал 17 (6+11) очков.