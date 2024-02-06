Каменский рассказал, почему Кузнецов обратился за психологической поддержкой в специальную службу НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на включение российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в специальную программу по психологической поддержке игроков.

«Это возрастное. У каждого бывают психологические проблемы. А в НХЛ есть специальная служба, куда в такой ситуации может обратиться любой игрок и получить помощь. Это нормальное явление для лиги, и многие пользуются этой программой», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.