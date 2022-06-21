Быков о Кучерове: «Российским ребятам особенно присущ спортивный героизм»

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

«Сложно сказать, как его травма скажется на дальнейшей игре. Только Никита и врачи могут дать зеленый свет для участия в следующем матче. В плей-офф не освещается информация о тяжести травмы. Часто хоккеисты проявляют спортивный героизм, особенно это присуще российским ребятам. Будем надеяться на лучшее для Никиты и его скорейшее восстановление», — сказал Быков «СЭ».

Кучеров был признан второй звездой третьего матча финала плей-офф НХЛ против «Колорадо» (6:2). Россиянин сделал две результативные передачи в игре с «Эвеланш». В конце третьего периода форвард получил травму и был вынужден досрочно отправиться в раздевалку.

«Тампа» уступает в серии со счетом 1-2. Четвертый матч серии состоится 23 июня.