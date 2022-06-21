Фетисов о травме Кучерова: «Надеюсь, что у него все хорошо и он будет готов к следующей игре»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

«Никита — ключевой игрок в команде. Надеюсь, что у него все хорошо и он будет готов к следующей игре», — сказал Фетисов «СЭ».

Кучеров был признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2). Россиянин сделал две результативные передачи в игре с «Эвеланш». В конце третьего периода форвард получил травму и был вынужден досрочно отправиться в раздевалку.

«Тампа» уступает в серии со счетом 1-2. Четвертый матч серии состоится 23 июня.