Вратари Шестеркин и Василевский признаны первой и второй звездами матча «Рейнджерс» — «Тампа»

Российские вратари Игорь Шестеркин и Андрей Василевский признаны первой и второй звездами матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа» (2:1).

Шестеркин, играющий за «Рейнджерс», стал первой звездой, отразив 28 из 29 бросков по своим воротам.

Василевский, выступающий за «Тампу», признан второй звездой с 25 отраженными бросками из 27.

Третья звезда матча — нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который забросил победную шайбу за 16 секунд до конца третьего периода.