Вратарь «Тампы» Василевский сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче против «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:1.

Российский голкипер сделал передачу на Эрика Чернака, который отпасовал на Иэна Коула. Американский защитник совершил бросок в сторону ворот «Филаддельфии», и шайба, отскочив от борта, залетела в ворота Картера Харта.

По итогам матча «Тампа» с 29 очками занимает 6-е место в Восточной конференции.