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Сегодня, 20:00

НХЛ: «Питтсбург» — «Вегас», «Сиэтл» — «Вашингтон» и другие матчи 2 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

2 декабря, четверг

3.00 (мск) «Баффало» — «Колорадо»

3.00 «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»

3.00 «Питтсбург» — «Вегас»

3.00 «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»

4.00 «Миннесота» — «Эдмонтон»

4.00 «Сент-Луис» — «Каролина»

4.30 «Даллас» — «Анахайм»

5.00 «Калгари» — «Монреаль»

6.00 «Ванкувер» — «Флорида»

6.00 «Сиэтл» — «Вашингтон»

6.30 «Лос-Анджелес» — «Аризона»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 23 8 15 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 22 13 9 27
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 23 10 13 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 20 12 8 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Нэшвилл 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
4 Эдмонтон 23 13 10 26
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 23 9 14 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 23 6 17 14
Результаты / календарь
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
1.12 03:00
Детройт – Баффало
 4 : 5 Б
1.12 03:00
Оттава – Рейнджерс
1 : 3
1.12 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 3 : 1
1.12 05:30
Чикаго – Эдмонтон
 4 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 23 41
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 23 36
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 23 18
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 23 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
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