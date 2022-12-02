«Флорида» установила новый клубный рекорд, забив три шайбы за 59 секунд

«Флорида» на выезде обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В конце первого периода игроки «Пантерз» забросили три шайбы в ворота «Кэнакс» за 59 секунд, тем самым обновив клубный рекорд.

Предыдущий рекорд составлял 62 секунды.

«Флорида» с 26 очками на 10-м месте «Востока». «Ванкувер» с 21 очком на 12-й строчке Западной конференции.