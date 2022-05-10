Кросби вышел на пятое место по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в четвертом матче серии первого раунда против «Рейнджерс» (7:2), вышел на пятое место по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ. 34-летний канадец повторил результат Никласа Лидстрема (129 передач), опередив Дага Гилмора (128) и Яри Курри (127).

Рекордсменом является Уэйн Гретцк (260). Второе место занимает Марк Мессье (186), третье — Рэй Бурк (139). Далее идут Пол Коффи (137), Кросби и Лидстрем.

Кросби в этом сезоне в регулярке провел 69 матчей, в которых набрал 84 (31+53) очка. В плей-офф у него 4 матча и 9 (2+7) очков.

«Питтсбург» ведет в серии с «Рейнджерс» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 12 мая начало — в 02.00 мск).