«Коламбус» победил «Сент-Луис», Воронков забросил единственную шайбу в матче

«Коламбус» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в матче в начале третьего периода забросил российский нападающий гостей Дмитрий Воронков.

«Коламбус» прервал серию «Сент-Луиса» из пяти побед подряд и поднялся на 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 42 очками в 50 матчах.

«Блюз» идут восьмыми на «Западе» с 54 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Воронков — 12 (Веренски, Годро), 44:11 — 0:1.

Вратари: Биннингтон (58:10) — Мерзликинс.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 21 (4+5+12) — 22 (7+5+10).

Наши: Александров (8.00/0/0), Бучневич (19.35/2/-1), Торопченко (12.55/1/0) — Воронков (15.29/3/+1), Марченко (16.20/2/0), Проворов (22.01/2/0), Чинахов (14.39/1/0).

31 января. Сент-Луис. Enterprise Center.