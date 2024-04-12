Бобровский провел 6-й «сухой» матч — это лучший результат НХЛ в этом сезоне

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел «сухой» матч против «Коламбуса» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил все 25 бросков.

Бобровский провел свой шестой матч на ноль в этом сезоне и догнал голкиперов Коннора Ингрэма («Аризона») и Тристана Джерри («Питтсбург»). Тройка лидирует в НХЛ по этому показателю.

В этом сезоне Бобровский провел 57 матчей, в которых отразил 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,38.