«Лос-Анджелес» — «Калгари»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Калгари» со счетом 4:1. «Кингз» обеспечили себе участие в плей-офф.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Флэймз» отличился Джонатан Юбердо с передачи Даниила Мироманова, у «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по шайбе забросили Кевин Фиала и Акил Томас.

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