Вратарь фарм-клуба «Эдмонтона» отразил буллит, но шайба от его спины залетела в ворота

«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ дома уступил «Калгари» со счетом 1:2.

В первом периоде гости заработали буллит. Защитник Джонатан Аспирот вышел на бросок, вратарь «фарм-клуба «Эдмонтона» Джек Кимбелл отразил шайбу, однако та подпрыгнула вверх и от спины голкипера залетела в ворота.

«Бейкерсфилд» и «Калгари» набрали 68 очков и расположились на 5-м и 6-м местах Тихоокеанского дивизиона.