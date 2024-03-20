«Лос-Анджелес» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кингз» 3 (2+1) очка набрал Анже Копитар, еще по шайбе забросили Алекс Лаферрье, Филипп Дано и Тревор Льюис, Владислав Гавриков набрал 2 (1+1) очка. У «Блэкхокс» шайбы на счету Ника Фолиньо и Кевина Корчински.

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