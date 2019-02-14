Вратарь "Анахайма" Бойл стал первой звездой дня в НХЛ

Стали известны три звезды прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком дня был назван вратарь "Анахайма" Кевин Бойл, отыгравший на ноль в матче с "Ванкувером" (1:0). Американский голкипер отразил каждый из 35 нанесенных по его воротам бросков и оформил, таким образом, свой первый "сухарь" в НХЛ.

Второй звездой дня признан его коллега по амплуа из "Питтсбурга" Мэтт Мюррей, который парировал 38 из 39 выстрелов в матче с "Эдмонтоном" 3:1. Всего в двух последних встречах он совершил 88 сейвов.

Третьей звездой стал шведский форвард "уток" Якоб Сильверберг, ему удалось забросить победную шайбу в матче с "Ванкувером".

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