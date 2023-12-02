Воронков забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». После первого периода счет 2:2.

На 16-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Для него это 5-й гол в текущем сезоне.