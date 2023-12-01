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Сегодня, 22:47

Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ

Алина Савинова
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Никита Кучеров.
Фото Global Look Press

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим игроком ноября в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами. Всего на его счету 39 (15+24) очков в текущем сезоне НХЛ. Он идет на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Второй звездой месяца признан канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар. В его активе 25 (4+21) очков в 13 играх. Третьей звездой ноября стал американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, который в 15 встречах набрал 22 (5+17) очка.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе команды.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Кожевников считает, что «Ванкувер» собирает в команде «русскую пятерку»
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 22 13 9 27
3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 22 11 11 24
6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
2 Ванкувер 24 15 9 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 23 10 13 23
5 Сиэтл 24 8 16 22
6 Эдмонтон 22 9 13 19
7 Анахайм 23 9 14 18
8 Сан-Хосе 23 5 18 12
Результаты / календарь
20.11
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6.12
1.12 03:00
Торонто – Сиэтл
 4 : 3 Б
1.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
1.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 2 : 4
1.12 03:00
Монреаль – Флорида
 1 : 5
1.12 03:00
Детройт – Чикаго
 5 : 1
1.12 03:00
Бостон – Сан-Хосе
 3 : 0
1.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 5 ОТ
1.12 04:00
Сент-Луис – Баффало
 6 : 4
1.12 04:00
Виннипег – Эдмонтон
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Нэшвилл – Миннесота
 1 : 6
1.12 05:00
Калгари – Даллас
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Аризона – Колорадо
 4 : 3 ОТ
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Ванкувер – Вегас
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Анахайм – Вашингтон
 4 : 5
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 23 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 24 36
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 22 33
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 24 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 23 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 23 15
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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