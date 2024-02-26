Воронков сократил отставание до одной шайбы в списке лучших снайперов среди новичков НХЛ

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2).

Таким образом, 23-летний россиянин забил 16 голов и занимает третье место в списке лучших снайперов сезона среди новичков лиги. Первую строчку с 17 шайбами делят Коннор Бедард из «Чикаго» и Марко Росси из «Миннесоты».

В текущем сезоне Воронков провел 51 матч, в которых набрал 30 (16+14) очков.