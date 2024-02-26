«Нэшвилл» впервые в истории франшизы одержал пять побед подряд на выезде

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» — 4:2.

Эта победа стала для «Предаторз» пятой подряд на выезде — ранее команда обыграла «Сент-Луис» (5:2), «Вегас» (5:3), «Лос-Анджелес» (4:1) и «Сан-Хосе» (4:2). «Нэшвилл» впервые в истории франшизы одержал пять побед подряд на выезде.

После этого матча «Нэшвилл» с 66 очками расположился на восьмом месте Западной конференции.