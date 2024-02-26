«Анахайм» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» — 4:2. «Предаторз» одержали пять побед подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» отличились Роман Йоси, Филип Форсберг, Майк Маккаррон и Густав Нюквист. У «Дакс» шайбы забросили Исак Лундстрем и Бретт Лисон.

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