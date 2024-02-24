«Коламбус» проиграл «Баффало», несмотря на гол Воронкова и 36 сейвов Тарасова

«Коламбус» дома проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил Дмитрий Воронков. У гостей отличились Земгус Гиргенсонс и Коннор Клифтон.

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 36 из 38 бросков.

«Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 57 матчах. «Коламбус» идет на последней, 16-й строчке с 46 очками в 56 играх.