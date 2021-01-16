Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек раскритиковал журналиста The Philadelphia Inquirer Майка Сиелски во время пресс-конференции после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:2).

— Прошло уже два матча. Вы чувствуете, что этот сезон отличается от прошлых, учитывая обстоятельства? — задал Сиелски вопрос Ворачеку.

— Имеет ли значение то, что я отвечу, Майк? Ты постоянно пишешь всякое дерьмо, так что неважно, что тебе говорят, — ответил хоккеист. — Да, сезон отличается от прошлых. Я имею в виду то, что мы получили 4 очка в первых двух матчах. Я даже не собирался отвечать на твой вопрос, потому что ты такой слизняк, что это даже не смешно.

На счету Ворачека 2 результативных передачи в 2 матчах сезона-2020/21 при показателе эффективности «-1».