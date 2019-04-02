Владислав Наместников: "Надеюсь, еще много раз доведется сыграть за сборную России"

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников в интервью "Известиям" признался, что хотел бы сыграть еще за сборную России.

– Какие воспоминания от игры за сборную России на чемпионате мира в Кельне и Париже?

– Это был мой первый чемпионат мира на взрослом уровне. И сразу первая моя медаль с национальной командой – заняли третье место. Помню, нам чуть-чуть не хватило для выхода в финал. После двух периодов вели в счете с Канадой, но не удалось удержать преимущество – проиграли 2:4. Играли на равных, но сопернику немного больше везло. Все-таки, когда ведешь 2:0 в начале третьего периода, это значит, что ты играешь как минимум не хуже противостоящей тебе команды. Но Канада всегда является командой высокого уровня, и тот чемпионат мира не стал исключением. К сожалению, мы уступили ей в полуфинале в небольших нюансах. Обидно.

– Поедете в сборную России, если позовут на чемпионат мира в Словакии?

– Я еще не знаю, как ответить на этот вопрос. В отношении ближайшего мирового первенства пока ничего не скажу. Но вообще выступать за главную команду своей страны – большая честь. Это всегда приятно. Надеюсь, еще много раз доведется сыграть за сборную России.