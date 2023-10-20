«Вегас» переиграл «Виннипег»

«Вегас» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на льду «Канада Лайф Центра» в Виннипеге.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одним удалением. На счету российского форварда «Джетс» Владислава Наместникова одна голевая передача.

«Вегас» одержал пятую победу в пяти матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 14-й строчке (2 очка).