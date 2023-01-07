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Сегодня, 06:58

Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом»

Виктория Кравченко
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«Виннипег» обыграл «Тампу» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа. Еще по голу забили Кайл Коннор и Морган Бэррон.

У «Тампы» забивали Никита Кучеров и Энтони Чирелли. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19.

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«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Чирелли — 2 (Стэмкос), 11:48 — 0:1. Дюбуа — 18 (Коннор, Моррисси), 19:21 — 1:1. Кучеров — 14 (Коул, Чирелли), 21:35 — 1:2. Дюбуа — 19 (бол., Моррисси, Шайфли), 27:05 — 2:2. Коннор — 17 (бол., Шайфли, Моррисси), 45:38 — 3:2. Бэррон — 4 (мен., п.в., Лаури), 58:34 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Василевский (58:08 — 58:34, 58:46).

Штраф: 17 — 21.

Броски: 20 (4+9+7) — 28 (12+5+11).
Наши: — - Кучеров (20.57/2/-1), Наместников (9.01/0/0), Сергачев (27.44/3/-1).
7 января. Виннипег. Canada Life Centre. 15325 зрителей.

ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
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5 Флорида 40 18 22 40
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