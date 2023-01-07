29 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

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«Детройд» дома проиграл «Флориде» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Аарон Экблад. Еще одну шайбу забил Густав Форслинг. Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

У «Ред Уингз» отличились Йонатан Берггрен и Робби Фаббри.

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1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Берггрен — 6 (Чиаро, Гронек), 1:04 — 1:0. Форслинг — 6 (Э. Стаал, Смит), 2:33 — 1:1. Экблад — 5 (бол., Барков, Ткачак), 26:28 — 1:2. Экблад — 6 (бол., Барков, Монтур), 48:11 — 1:3. Фаббри — 1 (Гронек, Копп), 56:17 — 2:3.

Вратари: Хуссо — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (6+12+13) — 20 (6+7+7).

Наши: — - -.

7 января. Детройт. Little Caesars Arena.