Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:28

29 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Детройд» дома проиграл «Флориде» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Аарон Экблад. Еще одну шайбу забил Густав Форслинг. Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

У «Ред Уингз» отличились Йонатан Берггрен и Робби Фаббри.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Берггрен — 6 (Чиаро, Гронек), 1:04 — 1:0. Форслинг — 6 (Э. Стаал, Смит), 2:33 — 1:1. Экблад — 5 (бол., Барков, Ткачак), 26:28 — 1:2. Экблад — 6 (бол., Барков, Монтур), 48:11 — 1:3. Фаббри — 1 (Гронек, Копп), 56:17 — 2:3.

Вратари: Хуссо — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (6+12+13) — 20 (6+7+7).

Наши: — - -.

7 января. Детройт. Little Caesars Arena.

1
Читайте также
Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года
Овечкин помог «Вашингтону» переиграть «Коламбус»
Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США
Рождественская служба прошла в Свято-Покровском храме в Мариуполе
Bloomberg узнало о планах Маккарти сократить оборонный бюджет США
Овечкин догнал Ковалева и поднялся на первое место по числу игр в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу». Тренин забросил одну шайбу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 40 22 18 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 37 16 21 39
7 Оттава 38 18 20 39
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 39 19 20 41
7 Аризона 37 13 24 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Эдмонтон 40 21 19 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3
7.01 03:00
Детройт – Флорида
 2 : 3
7.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 4 : 2
7.01 04:30
Чикаго – Аризона
 - : -
7.01 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
7.01 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
7.01 21:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости