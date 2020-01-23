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«Виннипег» проиграл из-за ошибки Куликова. Главный тренер дал комментарий момента

09:25
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Главный тренер «Виннипега» Пол Морис после поражения от «Коламбуса» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ кратко прокомментировал результативную ошибку защитника Дмитрия Куликова. Россиянин пытался провести силовой прием на Оливере Бьоркстранде, однако допустил ошибку, и соперник вышел к воротам.

— Вы и сами все видели, описать это несложно, — цитирует сайт НХЛ Морриса.

В этом сезоне 29-летний Куликов провел 31 матч в «регулярке», набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2».

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