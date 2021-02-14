«Оттава» на последних секундах победила «Виннипег», Дадонов забил гол
«Оттава» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Виннипегом». «Сенаторз» выиграли со счетом 2:1.
Автором победной шайбы стал нападающий Брэйди Ткачак, который отличился за 8 секунд до конца третьего периода.
Еще один гол «Оттавы» на счету российского форварда Евгения Дадонова.
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«Виннипег» — «Оттава» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Шайфли — 6 (Весалайнен, Моррисси), 25:43 — 1:0. Дадонов — 4 (Уайт, Пол), 27:29 — 1:1. Ткачак — 4 (Райлли, К. Браун), 59:51 — 1:2.
Вратари: Хеллебак (59:51) — Хегберг.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (8+11+12) — 29 (8+12+9).
Наши: — - Анисимов (9.53/0/0), Дадонов (17.14/3/+1), Зайцев (26.50/1/0), Зуб (15.43/0/+1).
13 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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