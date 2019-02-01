"Виннипег" обыграл "Коламбус", несмотря на 22 сэйва Бобровского

"Виннипег" на своем льду выиграл у "Коламбуса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). "Блю Джэкетс" потерпел четвертое поражение кряду.

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 22 из 26 бросков по своим воротам. Его соотечественник и одноклубник Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Коламбус" - 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Голы: Шайфли - 26 (Уилер, Морроу), 4:34 - 1:0. Панарин - 20 (Мюррей, Джонс), 8:52 - 1:1. Андерсон - 16 (бол., Панарин, Джонс), 13:30 - 1:2. Эпплтон - 3 (Копп, Лемье), 33:21 - 2:2. Бьоркстранд - 8 (Веннберг, Фолиньо), 34:18 - 2:3. Рословик - 4 (бол., Майерс, Трауба), 48:47 - 3:3. Коннор - 22 (Литтл, Трауба), 58:46 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Бобровский (59:32).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (8+9+9) - 31 (11+12+8).

Наши: Куликов (11.19/2/+2) - Панарин (25.52/4/+1).

1 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.