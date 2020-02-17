«Виннипег» обыграл «Чикаго», Куликов сделал две передачи

«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» — 3:2. В составе победителей две результативные передачи сделал россиянин Дмитрий Куликов. Также у него 2 броска в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 22.01 на льду. Защитник был признан третьей звездой встречи.

У «Чикаго» 2 (1+1) очка набрал Патрик Кейн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Карпентер — 3 (Кейн, Мяяття), 15:44 — 0:1. Эпплтон — 4 (Болье, Харкинс), 26:38 — 1:1. Рословик — 12 (Куликов, Эпплтон), 35:37 — 2:1. Кейн — 27 (Тэйвз, Кубалик), 39:07 — 2:2. Болье — 1 (Лайне, Куликов), 41:36 — 3:2.

Вратари: Хеллебайк — Кроуфорд (58:09).

Броски: 38 (14+15+9) — 33 (10+14+9).

Наши: Куликов (22.01/2/0), Чибисов (8.03/1/0) — -.

17 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.