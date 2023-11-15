«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», у Наместникова голевая передача
«Виннипег» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
За «Джетс» дубли оформили Кайл Коннор и Николай Элерс, еще по голу на счету Коула Перфетти и Моргана Бэррона. Джош Моррисси отдал 4 голевые передачи. Также результативный пас есть у российского нападающего команды Владислава Наместникова.
У «Дэвилз» отличились Тимо Майер, Джон Марино и Доусон Мерсер.
«Виннипег» набрал 18 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 11-й строчке «Востока». У команды три поражения подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Голы: Коннор — 12 (Моррисси, Иафалло), 28:07 — 1:0. Перфетти — 5 (бол., Коннор, Моррисси), 33:54 — 2:0. Майер — 5 (бол., Палат, Братт), 34:54 — 2:1. Марино — 1 (Лазар, Л. Хьюз), 36:06 — 2:2. Элерс — 3 (Перфетти, Самберг), 38:10 — 3:2. Коннор — 13 (бол., Шайфли, Моррисси), 49:54 — 4:2. Бэррон — 3 (Наместников), 51:58 — 5:2. Мерсер — 3 (бол., Хэмилтон, Хаула), 54:17 — 5:3. Элерс — 4 (Эпплтон, Моррисси), 58:30 — 6:3.
Вратари: Хеллибак — Шмид.
Штраф: 19 — 17.
Броски: 31 (9+12+10) — 34 (7+10+17).
Наши: Наместников (17.02/0/+2) — -.
15 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|4
|Питтсбург
|14
|8
|6
|16
|5
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|15
|6
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|7
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|14
|5
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|8
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|4
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|12
|3
|26
|2
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|9
|5
|19
|3
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|8
|7
|18
|4
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|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
|16
|7
|9
|16
|7
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|16
|7
|9
|15
|8
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|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|15
|9
|6
|18
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|15.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|1 : 2
|15.11
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 5
|15.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|2 : 5
|15.11
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|5 : 0
|15.11
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|2 : 3
|15.11
|04:00
|
Виннипег – Нью-Джерси
|6 : 3
|15.11
|04:00
|
Даллас – Аризона
|4 : 3 ОТ
|15.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|15
|24
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76