«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», у Наместникова голевая передача

«Виннипег» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Джетс» дубли оформили Кайл Коннор и Николай Элерс, еще по голу на счету Коула Перфетти и Моргана Бэррона. Джош Моррисси отдал 4 голевые передачи. Также результативный пас есть у российского нападающего команды Владислава Наместникова.

У «Дэвилз» отличились Тимо Майер, Джон Марино и Доусон Мерсер.

«Виннипег» набрал 18 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 11-й строчке «Востока». У команды три поражения подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Голы: Коннор — 12 (Моррисси, Иафалло), 28:07 — 1:0. Перфетти — 5 (бол., Коннор, Моррисси), 33:54 — 2:0. Майер — 5 (бол., Палат, Братт), 34:54 — 2:1. Марино — 1 (Лазар, Л. Хьюз), 36:06 — 2:2. Элерс — 3 (Перфетти, Самберг), 38:10 — 3:2. Коннор — 13 (бол., Шайфли, Моррисси), 49:54 — 4:2. Бэррон — 3 (Наместников), 51:58 — 5:2. Мерсер — 3 (бол., Хэмилтон, Хаула), 54:17 — 5:3. Элерс — 4 (Эпплтон, Моррисси), 58:30 — 6:3.

Вратари: Хеллибак — Шмид.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 31 (9+12+10) — 34 (7+10+17).

Наши: Наместников (17.02/0/+2) — -.

15 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.