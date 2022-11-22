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Сегодня, 06:04

«Каролина» в овертайме уступила «Виннипегу», у Свечникова гол

Сергей Разин
корреспондент
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22 ноября. «Виннипег» — «Каролина» (4:3 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» со счетом 3:4.

В составе «Харрикейнз» отличились Джейкоб Славин, Андрей Свечников и Мартин Нечас, вратарь Петр Кочетков отразил 19 бросков. При этом команда отыгралась с 0:3 за последние пять минут третьего периода. У «Джетс» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Микаэль Айссимонт и Джош Моррисси, который оформил дубль и забросил победную шайбу.

После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 23 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)

Голы: Дюбуа — 8 (Уилер, Перфетти), 18:34 — 1:0. Эйссимонт — 1 (Густафссон, Харкинс), 26:44 — 2:0. Моррисси — 2 (Уилер, Дюбуа), 43:56 — 3:0. Слэвин — 1 (Свечников, Ахо), 55:12 — 3:1. Свечников — 13 (Бернс, Ахо), 56:52 — 3:2. Нечас — 9 (Ахо, Джарвис), 59:21 — 3:3. Моррисси — 3 (Дюбуа), 62:10 — 4:3.

Вратари: Риттих — Кочетков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (8+8+4+3) — 29 (7+11+10+1).

Наши: — - Свечников (18.00/4/-1).

22 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 16 3 32
2 Каролина 19 10 9 24
3 Айлендерс 20 12 8 24
4 Рейнджерс 19 9 10 22
5 Питтсбург 19 9 10 21
6 Филадельфия 19 7 12 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 17 2 34
2 Торонто 20 10 10 25
3 Тампа-Бэй 19 11 8 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 19 9 10 20
6 Монреаль 18 9 9 19
7 Баффало 18 7 11 14
8 Оттава 17 6 11 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 11 7 24
2 Виннипег 17 11 6 23
3 Колорадо 16 10 6 21
4 Сент-Луис 17 9 8 18
5 Нэшвилл 18 8 10 18
6 Миннесота 18 8 10 18
7 Чикаго 18 6 12 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 14 5 29
2 Лос-Анджелес 21 11 10 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Калгари 18 9 9 20
5 Эдмонтон 19 10 9 20
6 Ванкувер 18 6 12 15
7 Сан-Хосе 20 6 14 15
8 Анахайм 18 5 13 11
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27.11
22.11 03:00
Нью-Джерси – Эдмонтон
 5 : 2
22.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 5
22.11 03:00
Филадельфия – Калгари
 2 : 5
22.11 03:30
Виннипег – Каролина
 4 : 3 ОТ
22.11 03:30
Торонто – Айлендерс
2 : 3 ОТ
22.11 04:00
Нэшвилл – Аризона
 - : -
22.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 - : -
22.11 04:30
Даллас – Колорадо
 - : -
22.11 06:30
Ванкувер – Вегас
 - : -
22.11 06:30
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 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Ванкувер

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Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

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