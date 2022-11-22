«Каролина» в овертайме уступила «Виннипегу», у Свечникова гол
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» со счетом 3:4.
В составе «Харрикейнз» отличились Джейкоб Славин, Андрей Свечников и Мартин Нечас, вратарь Петр Кочетков отразил 19 бросков. При этом команда отыгралась с 0:3 за последние пять минут третьего периода. У «Джетс» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Микаэль Айссимонт и Джош Моррисси, который оформил дубль и забросил победную шайбу.
После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 23 очками — на четвертой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
Голы: Дюбуа — 8 (Уилер, Перфетти), 18:34 — 1:0. Эйссимонт — 1 (Густафссон, Харкинс), 26:44 — 2:0. Моррисси — 2 (Уилер, Дюбуа), 43:56 — 3:0. Слэвин — 1 (Свечников, Ахо), 55:12 — 3:1. Свечников — 13 (Бернс, Ахо), 56:52 — 3:2. Нечас — 9 (Ахо, Джарвис), 59:21 — 3:3. Моррисси — 3 (Дюбуа), 62:10 — 4:3.
Вратари: Риттих — Кочетков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (8+8+4+3) — 29 (7+11+10+1).
Наши: — - Свечников (18.00/4/-1).
22 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|16
|3
|32
|2
|Каролина
|19
|10
|9
|24
|3
|Айлендерс
|20
|12
|8
|24
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|19
|7
|12
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|17
|2
|34
|2
|Торонто
|20
|10
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|17
|11
|6
|23
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|20
|5
|Эдмонтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|5 : 2
|22.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|3 : 5
|22.11
|03:00
|
Филадельфия – Калгари
|2 : 5
|22.11
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|4 : 3 ОТ
|22.11
|03:30
|
Торонто – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|22.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|22.11
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|22.11
|06:30
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|22.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09