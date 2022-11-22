«Каролина» в овертайме уступила «Виннипегу», у Свечникова гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» со счетом 3:4.

В составе «Харрикейнз» отличились Джейкоб Славин, Андрей Свечников и Мартин Нечас, вратарь Петр Кочетков отразил 19 бросков. При этом команда отыгралась с 0:3 за последние пять минут третьего периода. У «Джетс» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Микаэль Айссимонт и Джош Моррисси, который оформил дубль и забросил победную шайбу.

После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 23 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)

Голы: Дюбуа — 8 (Уилер, Перфетти), 18:34 — 1:0. Эйссимонт — 1 (Густафссон, Харкинс), 26:44 — 2:0. Моррисси — 2 (Уилер, Дюбуа), 43:56 — 3:0. Слэвин — 1 (Свечников, Ахо), 55:12 — 3:1. Свечников — 13 (Бернс, Ахо), 56:52 — 3:2. Нечас — 9 (Ахо, Джарвис), 59:21 — 3:3. Моррисси — 3 (Дюбуа), 62:10 — 4:3.

Вратари: Риттих — Кочетков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (8+8+4+3) — 29 (7+11+10+1).

Наши: — - Свечников (18.00/4/-1).

22 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.