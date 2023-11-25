6 очков Кучерова принесли «Тампе» победу над «Каролиной»
«Тампа» на выезде переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.
«Тампа» с 25 очками идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Каролина» занимает 8-ю строчку — 22 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)
Голы: Ноесен — 5 (Друри, Бантинг), 18:12 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 21:34 — 1:1. Кучеров — 14 (бол., Хагель, Эйссимонт), 25:40 — 1:2. Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 25:54 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Свечников), 34:45 — 2:3. Хагель — 10 (Пойнт, Кучеров), 45:33 — 2:4. Гленденинг — 3, 46:53 — 2:5. Пойнт — 10 (Пербикс, Кепке), 50:41 — 2:6. Кучеров — 15 (Хагель, Сергачев), 56:45 — 2:7. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Стэмкос), 58:08 — 2:8.
Вратари: Раанта — Василевский.
Штраф: 12 — 34.
Броски: 24 (8+12+4) — 15 (1+6+8).
Наши: Орлов (18.16/5/0), Свечников (14.54/1/-1) — Кучеров (20.30/3/+4), Сергачев (23.19/0/+2).
25 ноября. Роли. PNC Arena. 18802 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
|Айлендерс
|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
|Питтсбург
|19
|9
|10
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|5
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|20
|9
|11
|20
|7
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|3
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 2
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|3 : 5
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|2 : 8
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|0 : 3
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 7
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7