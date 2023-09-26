«Виннипег» разгромил «Эдмонтон», у Наместникова две результативные передачи

«Виннипег» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:0.

Отличились Кайл Коннор, Нил Пьонк, Давид Густафссон, Морган Бэррон и Кайл Копобьянко, форвард Владислав Наместников сделал две результативные передачи.

В следующем матче «Виннипег» 28 сентября встретится с «Калгари», «Эдмонтон» в этот же день сыграет с «Ванкувером».