«Нью-Джерси» в предсезонном матче забросил «Филадельфии» шесть безответных шайб

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«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 6:0.

Отличились Ондржей Палат, Эрик Хаула, Тайс Томпсон, Александр Хольц, Тимо Майер и Майкл Маклеод.

В следующем матче «Нью-Джерси» 29 сентября встретится с «Рейнджерс», «Филадельфия» днем ранее сыграет с «Айлендерс».

В другом предсезонном матче второй состав «Дэвилз» победил «Монреаль» (4:2).